  2. দেশজুড়ে

শামা ওবায়েদের হাতেই ফুল দিয়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন গাড়ি ভাঙার আসামি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ১২:৩৬ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
শামা ওবায়েদের হাতেই ফুল দিয়ে বিএনপিতে যোগ দিলেন গাড়ি ভাঙার আসামি

ফরিদপুরের সালথায় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদের গাড়ি ভাঙচুর মামলার আসামি আওয়ামী লীগ নেতা আনোয়ার হোসেন মিয়া শামা ওবায়েদের হাতেই ফুল দিয়ে বিএনপিতে যোগদান করেছেন।

রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে সালথা উপজেলার ভাওয়াল গ্রামে বিএনপির প্রয়াত নেতা আতিয়ার রহমান কবির মিয়ার কবর জিয়ারত করে একটি আলোচনা সভায় অংশ নেন ফরিদপুর-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী শামা ওবায়েদ ইসলাম। ওই সভায় শামা ওবায়েদের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদান করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মিয়া।

আনোয়ার হোসেন ভাওয়াল ইউনিয়নের ইউসুফ দিয়া গ্রামের বাসিন্দা। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রচারণার সময় শামা ওবায়েদের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ওই গাড়ি ভাঙচুরের মামলার ১২ নম্বর আসামি আনোয়ার হোসেন। তিনি এখন জামিনে আছেন বলে আইনজীবীরা জানিয়েছেন।

সভায় যোগদানের পর আনোয়ার হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, আমি আজ থেকে বিএনপি নেত্রী শামা ওবায়েদের দলে মিশে গেলাম। আগামীতে আমি শামা ওবায়েদের একজন সৈনিক হয়ে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করে যাব।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সালথা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মো. ওয়াহিদুজ্জামান, সালথা উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আছাদ মাতুব্বর প্রমুখ।

এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্য পাওয়া না গেলেও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শওকত হোসেন তার নিজের ফেসবুকে লিখেছেন, ‘উনি (আনোয়ার) সালথা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। উনার ভাই ছিলেন সালথা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। আরেক ভাই জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ও জজকোর্টের এপিপি। যে পদ দিয়ে এত টাকা কামিয়েছে। আফসোস, সেই পদটাও সঙ্গে নিয়ে গেলো, পদত্যাগ না করেই বিএনপিতে যোগ দিলো। মানুষ এত বড় অকৃতজ্ঞ হয় কী করে?’

এ বিষয়ে বিএনপিতে যোগদানকারী আনোয়ার হোসেনের মোবাইলে একাধিকবার কল করেও পাওয়া যায়নি। মোবাইল নম্বরটা বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য জানা যায়নি।

আনোয়ার হোসেনের ভাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বলেন, বিএনপিতে যোগদানের বিষয়টি জানতে পেরেছি। যার যার নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে। তবে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আনোয়ার হোসেনের কোনো পদত্যাগপত্র পাইনি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা আনোয়ার হোসেন আওয়ামী লীগ ছেড়ে বিএনপিতে যোগদান করেছেন। আমাদের নেত্রী শামা ওবায়েদের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

এন কে বি নয়ন/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।