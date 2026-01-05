যশোরে খালেদা জিয়ার স্মরণে নাগরিক শোকসভা

যশোরে খালেদা জিয়ার স্মরণে নাগরিক শোকসভা
বিএনপি চেয়ারপারসন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে যশোরে নাগরিক শোকসভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (৫জানুয়ারি) বিকেলে জেলা বিএনপির উদ্যোগে যশোরের মুন্সি মেহেরুল্লাহ ময়দানে (টাউন হল) এই দোয়া ও শোকসভা হয়।
জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট সৈয়দ সাবেরুল হক সাবুর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন বিএনপির খুলনা বিভাগীয় (ভারপ্রাপ্ত) সাংগঠনিক সম্পাদক ও যশোর-৩ সদর আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।
জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকনের সঞ্চালনায় নাগরিক শোকসভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ন্যাপ ভাসানীর কেন্দ্রীয় সম্পাদক অ্যাডভোকেট এনামুল হক, লেখক গবেষক বেনজীন খান, অধ্যক্ষ আইয়ুব হোসেন, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি এম জাফর আহমেদ, কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সভাপতি মাহাবুবুর রহমান মজনু, এনসিপির জেলা সমন্বয়ক নুরুজ্জামান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক জেলা সমন্বয়ক রাশেদ খান, যশোর উদীচীর সভাপতি অ্যাডভোকেট আমিনুর রহমান হিরু, জেলা ইমাম পরিষদের সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান প্রমুখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক নার্গিস বেগম বেগম খালেদা জিয়াকে স্মরণ করে বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন আপসহীন নেত্রী, যিনি তার আদর্শ ও নীতি কখনো ছাড়েননি। তিনি দেশের জন্য, জনগণের জন্য এবং শিক্ষার প্রসারে যে অবদান রেখেছেন, তা চিরস্মরণীয়। ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে তিনি ছিল সংগ্রামী। কোনোরকম ভয়ভীতি, লোভ-লালসায় তিনি আপস করেননি। তিনি মজলুম ছিলেন, তিনি রাষ্ট্রের অভিভাবকের ভূমিকায় ছিলেন, তিনি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। তার নেতৃত্ব, দৃঢ়তা ও নৈতিকতা সবসময় আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।’
পরে সদ্যপ্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে তীব্র শীতের মধ্যেও টাউন হল মাঠে হাজারো মানুষের সমাগম হয়।
