পাচারকালে কৃষকের বরাদ্দের সার জব্দ, ডিলারকে জরিমানা
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় অন্যত্র পাচারকালে কৃষকের বরাদ্দের ১০ বস্তা সার জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ঘটনায় রাজীব কুমার কুন্ডু নামের এক ডিলারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সোমবার (৫ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বারাশিয়া ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
দণ্ডপ্রাপ্ত রাজীব কুমার আলফাডাঙ্গা পৌর সদর বাজারে অবস্থিত মেসার্স রাজীব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী এবং সার ডিলার।
জানা গেছে, রাজীব কুমার কুন্ডু দীর্ঘদিন ধরে কৃষকের জন্য সরকারের বরাদ্দের সারের কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে অবৈধভাবে অন্যত্র বিক্রি করে আসছিলেন। এছাড়া নামে-বেনামে কৃষকের কাছে প্রতি কেজি ২১ টাকার জায়গায় ৩০ টাকা দরে বিক্রিরও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। সোমবার বিকেলে পাচারের উদ্দেশে ১০ বস্তা ডিএপি সার ভ্যানে বোঝাই করে বোয়ালমারী উপজেলার সহস্রাইল বাজারের একটি দোকানে নেওয়ার চেষ্টা করেন। বারাশিয়া ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে সারভর্তি ভ্যানটি আটক করেন স্থানীয়রা। পরে কৃষি কর্মকর্তার সহযোগিতায় সারসহ ভ্যানটি সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কার্যালয়ে নেওয়া হয়।
পাচারের সময় ১০ বস্তা সার জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত/ছবি: সংগৃহীত
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তুষার সাহা বলেন, আলফাডাঙ্গায় যোগদানের পর থেকেই সার পাচার হচ্ছে—এমন অভিযোগ পাই, কিন্তু জড়িত কাউকে হাতেনাতে ধরতে পারিনি। আমার হাতে জেল-জরিমানার ক্ষমতা থাকলে অসাধু সব ডিলারকেই আইনের আওতায় আনা সম্ভব হতো।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আলফাডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এ কে এম রায়হানুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, সার পাচারের অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় মেসার্স রাজীব এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী রাজীব কুমার কুন্ডুকে কৃষি বিপণন আইন মোতাবেক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে এক মাসের জেল দেওয়া হয়েছে। সারের দাম বেশি নেওয়ার অপরাধে গত বছরও ডিলার রাজীবকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছিল বলে জানান তিনি।
এনকেবিএন/এমএমকে