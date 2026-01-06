দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে পেছন থেকে ধাক্কা আরেক ট্রাকের, নিহত ২

দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে পেছন থেকে ধাক্কা আরেক ট্রাকের, নিহত ২
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাথরবোঝাই একটি ট্রাকে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেয় বালুবাহী অপর একটি ট্রাক। এতে বালুবাহী ট্রাকটির চালক ও তার সহকারী নিহত হয়েছেন। সোমবার (৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের গুপিনাথপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতের মধ্যে একজন হলেন—উপজেলার কোচাশহর ইউনিয়নের বুনোতলা গ্রামের চান মিয়া (৫৫)। অপরজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুর্ঘটনার সময় সড়কের পাশে পাথরবোঝাই একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় বালুবাহী অপর একটি ট্রাক পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে বালুবাহী ট্রাকটির চালক ও তার সহকারী ঘটনাস্থলেই মারা যান।
এ বিষয়ে গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা চলমান রয়েছে।
এএনএইচএস/এমএমকে