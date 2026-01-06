মানিকগঞ্জে নদী তীরবর্তী ৩ হাজার পরিবারের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ
মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার পদ্মা নদীর তীরবর্তী দুর্গম এলাকা ধুলশুরা ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের প্রায় তিন হাজার অসহায় ও শীতার্ত পরিবারের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে ডেবনেয়ার গ্রুপ।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বেলা ১১টা থেকে ধুলশুরা ইউনিয়নের খানবাড়ি প্রাঙ্গণে এ শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমাজসেবক আওলাদ হোসেন খান।
বক্তারা বলেন, শীত মৌসুমে নদী তীরবর্তী চরাঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগ সবচেয়ে বেশি। ডেবনেয়ার গ্রুপের এই মানবিক উদ্যোগ শীতার্ত মানুষের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করবে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
শীতবস্ত্র পেয়ে উপকারভোগী হাজেরা বেগম বলেন, আমাদের সুখে-দুঃখে সব সময় খান পরিবারকে পাশে পাই। এই হাড়কাঁপানো শীতেও তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।
ধুলশুরা ইউনিয়নের আবেধারা গ্রামের শাহেদা বেগম বলেন, গত বছরও শীতে আমাদের কম্বল দিয়েছিলেন। এ বছরও একটি কম্বল পেয়েছি। এই ঠাণ্ডার মধ্যে এটি আমাদের অনেক উপকারে আসবে।
ডেবনেয়ার গ্রুপের প্রতিনিধি আকিবুল খান বলেন, ধুলশুরা ইউনিয়নের নদী তীরবর্তী তিন হাজার পরিবারের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হলো। মানিকগঞ্জ জেলাসহ দোহার ও নবাবগঞ্জ মিলিয়ে প্রায় ২০ হাজার শীতবস্ত্র বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে।
শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ধুলশুরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহিদ খান, বিশিষ্ট সমাজসেবক ফারুক ওয়াদুদ খান, ধুলশুরা ইউপি বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক হেলালুর রহমান খান, সহ-সভাপতি বিল্লাল খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন খানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।
মো. সজল আলী/এনএইচআর/জেআইএম