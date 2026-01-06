সাত বিষয়ে ফেল, প্রধান শিক্ষকের কক্ষে তালা দিলো বিএনপি নেতার ছেলে

সাত বিষয়ে ফেল, প্রধান শিক্ষকের কক্ষে তালা দিলো বিএনপি নেতার ছেলে
সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলায় এসএসসির নির্বাচনি পরীক্ষায় সাত বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়ায় স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে তালা দিয়েছে বিএনপি নেতার ছেলে।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার লিয়াকতগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আরিফ এমন কাণ্ড ঘটায়।
বিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে লক্ষীপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতা আব্দুল আজিজের ছেলে আরিফ স্কুলে যায়। স্কুলে গিয়ে তাকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এসময় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হাসিনা মমতাজ ওই শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চান সে কতগুলো বিষয়ে ফেল করেছে। জবাবে আরিফ সাত বিষয়ে ফেল করেছে বলে জানায়। পাশাপাশি সে শিক্ষকদের সঙ্গে অসদাচরণ করে এবং তাকে পরীক্ষার অংশগ্রহণের সুযোগ না দেওয়ায় প্রধান শিক্ষকের কক্ষ তালাবদ্ধ করে দেয়।
এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হাসিনা মমতাজ বলেন, দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আরিফ নির্বাচনি পরীক্ষায় সাত বিষয়ে ফেল করায় তাকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি। এজন্য সে আজ স্কুলে এসে অসদাচরণ করে প্রধান শিক্ষকের কক্ষ তালাবদ্ধ করে দেয়।
শিক্ষার্থী আরিফের বাবা লক্ষীপুর ইউনিয়ন বিএনপির নেতা আব্দুল আজিজ বলেন, আমি এ বিষয়ে জানি না। আমি বিএনপির রাজনীতি করি। আমার ছেলে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না।
জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এ বিষয়ে এখনও অবগত নই। তবে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।
