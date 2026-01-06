অতিরিক্ত দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা

অতিরিক্ত দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি, দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত দামে বোতলজাত এলপি গ্যাস বিক্রির দায়ে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) উপজেলা সদরের পুরাতন বাজার এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানের নেতৃত্ব দেন কসবা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. তানজিল কবির।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অভিযানে মেসার্স মাহাবুব গ্যাস কর্নারকে ৩ হাজার টাকা এবং বিল্লাল গ্যাস কর্নারকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
অভিযানকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. তানজিল কবির জানান, কোনো অবস্থাতেই সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে গ্যাস ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না। পাশাপাশি ভোক্তাদেরও নির্ধারিত মূল্য সম্পর্কে সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/কেএইচকে/জেআইএম