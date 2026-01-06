  2. দেশজুড়ে

গাইবান্ধায় ইয়াবাসহ যুবদল নেতা আটক

প্রকাশিত: ০৪:১৬ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
গাইবান্ধার ফুলছড়িতে ৬৫ পিস ইয়াবাসহ এক যুবদল নেতা ও তার দুই সহযোগীকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ফুলছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুরুল হোদা। এর আগে সোমবার দিনগত রাতে উপজেলার দক্ষিণ কাঠুর এলাকায় ইয়াবাসহ তাদেরকে আটক করা হয়।

আটকরা হলেন, উপজেলার উদাখালী ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মহিউদ্দিন ওরফে মহির মিয়া (৪০), একই এলাকার মৃত দীনেশ চন্দ্রের ছেলে জ্যোতিষ চন্দ্র (৩৫) ও তাজুর ইসলামের ছেলে বারেক মিয়া (৪৫)।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার গভীর রাতে উপজেলার উদাখালী ইউনিয়নের দক্ষিণ কাঠুর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ইয়াবা সেবনের সময় তাদেরকে আটক করা হয়। পরে তল্লাশি করে তাদের কাছ থেকে ৬৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক ওমর ফারুক বলেন, সংগঠনের কোনো নেতা বা কর্মী যদি মাদক বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে ফুলছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুরুল হোদা বলেন, আটকদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে আসামিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

