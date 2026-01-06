  2. দেশজুড়ে

নেত্রকোনায় জমি নিয়ে বিরোধে সংঘর্ষ, আহত ৩০

প্রকাশিত: ০৬:৩৬ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে একই গ্রামের দুপক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় ১২ জনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরের পর উপজেলার চিরাং ইউনিয়নের বাট্টা গ্রামের কাচারী মোড় এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয়রা জানান, জমিজমা নিয়ে বাট্টা গ্রামের আব্দুল আলী ভূইয়ার ছেলে জীবন ভূইয়া ও একই গ্রামের জাহের উদ্দিনের ছেলে চন্দন মিয়ার পক্ষের লোকজনের মধ্যে বিরোধ চলছিল। বিষয়টি গ্রাম্য শালিসে একাধিকবার মীমাংসা হলেও পরবর্তীতে ওই জমির পাশ দিয়ে যাওয়া সরকারি একটি রাস্তার অংশ নিয়ে নতুন করে বিরোধের সৃষ্টি হয়। ঘটনার দিন চন্দন মিয়ার পক্ষের লোকজন জীবন ভূইয়ার জমির অংশ সংলগ্ন সরকারি ওই হালটের রাস্তার জায়গায় সুরকি ফেলতে গেলে জীবন ভূইয়ার পক্ষের মিরাস উদ্দিন ভূইয়ার সঙ্গে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরে এ নিয়ে প্রথমে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়।

এরই জেরে উভয়পক্ষের বিপুলসংখ্যক মানুষ দেশীয় অস্ত্র দা, লাঠি, ঢাল, বল্লম, ইটের টুকরা নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়।

কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী মাকসুদ বলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে ঘটনার তদন্ত চলছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

