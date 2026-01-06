  2. দেশজুড়ে

রাঙ্গামাটিতে দুই ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিয়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:২৫ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
রাঙ্গামাটির রাজস্থলীতে অবৈধভাবে পরিচালিত দুটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন। এসময় ইটভাটা দুটির মালিককে চার লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে রাজস্থলী উপজেলা প্রশাসন ও রাঙ্গামাটি জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নেতৃত্ব দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কঙ্কন প্রভা। অভিযানে রাজস্থলী উপজেলার গাইন্দ্যা ইউনিয়নের কলেজ পাড়া এলাকা ও খ্রোমং পাড়ায় পৃথকভাবে দুটি ইটভাটায় অভিযান চালানো হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, অনুমোদনহীন ইটভাটা স্থাপন ও পরিচালনার দায়ে কে বি ডব্লিউ ব্রিকস এবং বি আর বি ব্রিকস নামের ইটভাটার চুল্লি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় এবং ভাটা দুটি স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এসময় দুই লাখ টাকা করে দুই ইটভাটাকে মোট চার লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

রাঙ্গামাটি জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মমিনুল ইসলাম বলেন, আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়ায় ইটভাটা দুটি বন্ধ ঘোষণা এবং অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কঙ্কন প্রভা বলেন, ইটভাটার চুল্লি পোড়ানোর জন্য প্রস্তুতকৃত ইট ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় ধ্বংস করা হয়েছে। অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

