  2. দেশজুড়ে

সুন্দরবনের পর্যটকবাহী নৌযান মালিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মোংলা (বাগেরহাট)
প্রকাশিত: ১০:০৫ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
সুন্দরবনের পর্যটকবাহী নৌযান মালিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার
প্রশাসনের আশ্বাসে সুন্দরবনের পর্যটকবাহী নৌযান মালিকদের ডাকা ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে। ছবি-জগো নিউজ

প্রশাসনের আশ্বাসে সুন্দরবনের পর্যটকবাহী নৌযান মালিকদের ডাকা ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শারমিন আক্তার সুমি, মোংলা-রামপাল সার্কেলের পুলিশ সুপার রিফাতুল ইসলাম ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনুর রহমানের আশ্বাসে নৌযান মালিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন।

এর আগে দুপুরে ডিজি শিপিংয়ের (নৌপরিবহন অধিদপ্তর) হয়রানির প্রতিকার চেয়ে স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে স্মারকলিপি দেন নৌযান মালিকরা। সেই স্মারকলিপির পরিপ্রেক্ষিতে ডিজি শিপিংয়ে কর্মকর্তারা নৌযান মালিকদের পূর্ব থেকে নোটিশ ছাড়া কোনো অভিযান পরিচালনা ও হয়রানি করবেন না বলে আশ্বস্ত করে স্থানীয় প্রশাসন। পরে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন নৌযান মালিকরা।

আরও পড়ুন

সুন্দরবনে জালিবোটসহ লঞ্চ-ট্রলার চলাচল বন্ধ, ফিরে যাচ্ছেন পর্যটকরা

মোংলা বন্দর যন্ত্রচালিত মাঝিমাল্লা সংঘের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বলেন, কোনো ধরনের পূর্ব নোটিশ ছাড়া রোববার (৪ জানুয়ারি) ডিজি শিপিংয়ের কর্মকর্তারা মোংলার ফেরিঘাট এলাকায় অন্তত ৩০টি জালিবোটের ওপরের অংশের (ছাদ) অবকাঠামো ভেঙে ও কেটে আসবাবপত্র নিয়ে যান এবং জরিমানা করেন। এর প্রতিবাদে নৌযান মালিকরা সোমবার ভোর থেকে ধর্মঘটের ডাক দেন।

আবু হোসাইন সুমন/এসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।