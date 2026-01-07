ভোলায় তাপমাত্রা ৮.৬ ডিগ্রি, কুয়াশা-তীব্র শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন
ভোলায় টানা কয়েক দিন ধরে বইছে শৈত্যপ্রবাহ। ঘন কুয়াশা ও তীব্র শীতের দাপটে বিপর্যস্ত জনজীবন। চারদিক ঢেকে রয়েছে ঘন কুয়াশায়। বুধবার (৭ জানুয়ারি) ভোলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
ভোলা জেলা আবহাওয়া অফিসের কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান জানান, বুধবার সকাল ৯টা পর্যন্ত ভোলায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা গতকাল মঙ্গলবার ছিল ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এদিকে গতকাল রাত থেকে বুধবার সকাল ১০টা পর্যন্ত ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল ভোলার চারদিক। সকাল থেকে কুয়াশার শিশির ঝরছিল। সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত ভোলায় সূর্যের দেখা মেলেনি।
ঘন কুয়াশা ও তীব্র শীতে চরম বিপাকে পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষ। তীব্র শীত উপেক্ষা করেও জীবিকার তাগিদে কাজের সন্ধানে রাস্তায় বের হয়েছেন তারা। রিকশাচালক মো. ইব্রাহিম ও দিনমজুর মো. ফরিদ জানান, তীব্র শীত থাকলেও পেটের দায়ে সকাল সকাল কাজে বের হয়েছেন তারা। একদিন কাজ না করলে পেটে ভাত জুটবে না, তাই বাধ্য হয়েই এই বৈরী আবহাওয়ায় বের হওয়া। তবে আগের চেয়ে কমেছে তাদের আয়-রোজগার।
