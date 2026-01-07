  2. দেশজুড়ে

গাইবান্ধায় মাদক সেবনকালে যুবদল নেতা গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাইবান্ধা
প্রকাশিত: ০৫:৩৬ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
গাইবান্ধায় মাদক সেবনকালে যুবদল নেতা গ্রেফতার
গ্রেফতার নোমান সরকার

গাইবান্ধা সদরে মাদকদ্রব্য সেবনকালে নোমান সরকার (৩৬) নামের এক যুবদল নেতাকে গ্রেফতার করছে পুলিশি। তিনি গাইবান্ধা জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকেলে গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাতে জেলা শহরের পুরাতন জেলখানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় মাদকদ্রব্য সেবনকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এ বিষয়ে জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খন্দকার আল-আমিন বলেন, ‌‘সংগঠনের কোনো নেতা বা কর্মী যদি মাদক বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

গাইবান্ধা সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আটক নোমান সরকারের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। আজ দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

আনোয়ার আল শামীম/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।