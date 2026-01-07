  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুর শহরে সৌন্দর্যবর্ধনে স্বেচ্ছাসেবীদের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:২৩ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
ফরিদপুর শহরে সৌন্দর্যবর্ধনের লক্ষ্যে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে স্বেচ্ছাসেবীরা। শহরের ময়লাস্তুপ রূপান্তরিত হচ্ছে রঙিন সজ্জায়। পাশাপাশি নিখুত ক্যালিগ্রাফিতে আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে। এছাড়া সৌন্দর্যবর্ধিত গাছও রোপণ করা হচ্ছে।

বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাংলাদেশ ইয়াংস্টার সোসিয়্যাল অর্গানাইজেশনের একঝাঁক তরুণ স্বেচ্ছাসেবীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে নতুন রূপে সেজে উঠছে ফরিদপুর শহর। তাদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছে ফরিদপুর পৌরসভা কর্তৃপক্ষ।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় তাদের এমন কর্মকাণ্ড দেখা যায়।

হাসপাতালের পাশে সড়ক বিভাগের জায়গায় গড়ে ওঠা অসংখ্য দোকানের বর্জ্য এবং মেডিকেল হাসপাতাল ও বেসরকারি ক্লিনিকের মেডিকেল বর্জ্যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ময়লাস্তুপে পরিণত হয়েছিলো সেখানে। দুই সপ্তাহ ধরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে ময়লাস্তুপ থেকে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে রঙিন সজ্জায়।

সংগঠনটির সদস্যরা জানান, ফরিদপুর-বরিশাল মহাসড়কের মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বিএডিসি সেচ বিভাগ পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার জায়গাজুড়ে দীর্ঘদিন ধরে ময়লারস্তুপে পরিণত হয়েছিলো। ময়লা থেকে সৃষ্ট তীব্র গন্ধে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে স্থানীয়রাসহ হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিতে আসা সেবাপ্রত্যাশীদের। এছাড়া সেখানে জমে থাকা ময়লাযুক্ত পানি থেকে এডিস মশারও জন্ম হচ্ছিলো। পরবর্তীতে ফরিদপুর পৌরসভাকে অবগত করার মাধ্যমে ও সহযোগিতায় দুই সপ্তাহ ধরে ময়লা পরিষ্কার করা হয়। এরপর মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) থেকে খুঁটি দিয়ে রঙিন জাল টানিয়ে দেওয়া হয় এবং ক্যালিগ্রাফি ও বিভিন্ন সচেতনতা লেখা সংবলিত বার্তা টানিয়ে দেয়া হয়। পাশাপাশি সৌন্দর্যবর্ধিত বিভিন্ন গাছও সেখানে লাগানো হয়েছে।

সংগঠনটির জ্যেষ্ঠ সদস্য ও ফরিদপুর জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র কাজী জেবা তাহসিন জাগো নিউজকে বলেন, এখানে কিছুদিন আগেও ময়লার স্তুপ ছিলো। পরবর্তীতে এই জায়গার ওপর ভিত্তি করে আমরা ফরিদপুর পৌরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তাদের সহযোগিতায় গত ২১ ডিসেম্বর থেকে আমরা কার্যক্রম শুরু করি। বর্তমানে ময়লা পরিষ্কার করে নেট ও খুঁটি দিয়ে ঘিরে দিয়েছি, যাতে পরবর্তীতে আর কেউ ময়লা ফেলতে না পারে। পাশাপাশি আমরা ক্যালিগ্রাফি ও সতর্কবার্তা টানিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া শহরের অন্যান্য জায়গায় সৌন্দর্য ফেরানোর জন্য কাজ করে যাবো।

ফরিদপুর জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক কাজী রিয়াজ বলেন, পরিবেশকে আমরা প্রতিনিয়ত দূষণ করে যাচ্ছি। আজ আমরা এখানে পরিচ্ছন্ন করেছি, অন্য জায়গা ঠিকই কেউ না কেউ দূষিত করে তুলছে। কোনো প্রযুক্তি দ্বারা পরিবেশকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে পারব না, যদি না কেউ নিজ থেকে সতর্ক হয়।

