মাগুরায় ১১ ইটভাটা মালিকের জরিমানা

মাগুরায় ১১ ইটভাটা মালিকের জরিমানা
মাগুরায় ১১ ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে পঁচিশ লাখ ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার (৭ জানুয়ারি) দিনভর সদর উপজেলার পাতুড়িয়া, বাগবাড়িয়া ও আড়পাড়া এলাকায় অভিযান চালান জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাফাত আল মেহেদী ও আমিনুল ইসলাম।
অভিযান শেষে সংশ্লিষ্ট ইটভাটা মালিকদের পরিবেশ আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে আইন লঙ্ঘন করা হলে আরও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
