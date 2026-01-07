  2. দেশজুড়ে

মাগুরায় ১১ ইটভাটা মালিকের জরিমানা

প্রকাশিত: ০৮:১১ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
মাগুরায় ১১ ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে পঁচিশ লাখ ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বুধবার (৭ জানুয়ারি) দিনভর সদর উপজেলার পাতুড়িয়া, বাগবাড়িয়া ও আড়পাড়া এলাকায় অভিযান চালান জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাফাত আল মেহেদী ও আমিনুল ইসলাম।

অভিযান শেষে সংশ্লিষ্ট ইটভাটা মালিকদের পরিবেশ আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে আইন লঙ্ঘন করা হলে আরও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

