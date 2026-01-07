  2. দেশজুড়ে

রাস্তা পারাপারের সময় বাসচাপায় কলেজছাত্রী নিহত

প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
নিহত রাহেলা আক্তার শান্তা

চাঁদপুর সদরে বাসচাপায় রাহেলা আক্তার শান্তা (১৮) নামের এক কলেজছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে চাঁদপুর সদর উপজেলার ঘোষেরহাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

রাহেলা আক্তার শান্তা উপজেলার বড় শাহতলী এলাকার শামছুল হুদার মেয়ে। তিনি জিলানী চিশতী কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাহেলা আক্তার রাস্তা পারাপারের সময় আইদি বাসচাপায় নিহত হন।

নিহতের বাবা শামসুল হুদা মুন্সি বলেন, ‌‘আমার মেয়ে ঘোষেরহাটে গেলে আইদি বাস চাপা দেয়। এতে সে গুরুতর আহত হলে চাঁদপুর সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকা মেডিকেলে রেফার করেন। ঢাকায় নেওয়ার পথে যাত্রাবাড়ী এলাকায় বিকেল ৪টার দিকে মেয়ের মৃত্যু হয়। আমি ঘাতক আইদি বাসচালকের বিচার চাই।’

চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফয়েজ আহম্মেদ বলেন, কলেজছাত্রীর মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে রয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে অভিযোগ দিলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেবো।

