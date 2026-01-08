২৩ বছর পর তারেক রহমানের সফর ঘিরে ঠাকুরগাঁওয়ে উৎসব আমেজ

২৩ বছর পর তারেক রহমানের সফর ঘিরে ঠাকুরগাঁওয়ে উৎসব আমেজ
দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছর পর ঠাকুরগাঁও সফরে আসছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বহুল প্রত্যাশিত এই আগমনকে কেন্দ্র করে জেলা জুড়ে বিরাজ করছে উৎসবমুখর পরিবেশ। দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাতে ঠাকুরগাঁওয়ে পৌঁছানোর কথা রয়েছে তারেক রহমানের। জেলা বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত এই সফর ও কর্মসূচি ঘিরে শহরের ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বড় মাঠে জোরেশোরে চলছে মঞ্চ নির্মাণ ও সাজসজ্জার কাজ।
১৩ জানুয়ারি সকালে জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে ঠাকুরগাঁওয়ের শহীদ রায়হানুল হাসান, আল মামুন, সাহান পারভেজ ও রাকিবুল হাসানের কবর জিয়ারত ও শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। এরপর সদ্য প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে আয়োজিত স্মরণসভা ও গণদোয়া মাহফিলে অংশ নেবেন তিনি।
এ উপলক্ষে গত ৬ জানুয়ারি থেকে মাঠে মঞ্চ নির্মাণ ও আলোকসজ্জার কাজ শুরু হয়েছে। দিন-রাত ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকরা। মঞ্চ, সাউন্ড সিস্টেম, আলোকসজ্জা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে কাজ চলছে পুরোদমে।
স্থানীয় শ্রমিকরা জানান, নির্ধারিত সময়ের আগেই সব কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তারা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।
এদিকে কর্মসূচিকে সফল করতে সাংগঠনিকভাবে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে জেলা বিএনপি। বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রস্তুতি সভা, সমন্বয় বৈঠক এবং প্রচার কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।
জেলা বিএনপির সভাপতি মির্জা ফয়সাল আমীন বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে এবং বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় এই গণদোয়া ও স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। সকল শহীদের উদ্দেশ্যে গণদোয়া মাহফিলে অংশ নেওয়া এবং নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই মূলত তারেক রহমানের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য।
২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শীতবস্ত্র বিতরণ উপলক্ষে সর্বশেষ ঠাকুরগাঁও সফর করেছিলেন তারেক রহমান। দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় পর তার এই আগমনকে কেন্দ্র করে বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য, আশা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।
