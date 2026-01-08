  2. দেশজুড়ে

ঠাকুরগাঁওয়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের শঙ্কায় জামায়াত প্রার্থীর অভিযোগ

প্রকাশিত: ০৩:২০ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুষ্ঠু নির্বাচনের শঙ্কা নিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মৌখিক অভিযোগ করেছেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী দেলোয়ার হোসেন।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুপুরে ঠাকুরগাঁও রিটার্নিং কর্মকর্তা জেলা প্রশাসক ইশরাত ফারজানার সঙ্গে জেলা জামায়াতের আমিরসহ ৫ সদস্যের একটি দল নিয়ে সাক্ষাৎ করেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী।

জামায়াত প্রার্থী দেলোয়ার হোসেন জানান, বিভিন্নভাবে জামায়াতের প্রার্থীদের হুমকি ধামকি দেওয়া হচ্ছে। আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির মদদপুষ্ট প্রিজাইডিং অফিসার নির্ধারণ করাসহ নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়া নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। রিটার্নিং কর্মকর্তা অভিযোগের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন।

