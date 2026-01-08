কুড়িগ্রাম
বিজিবির বাধায় পাকা সড়ক নির্মাণের সরঞ্জাম সরিয়ে নিলো বিএসএফ
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী সীমান্তে রাতের আঁধারে বিএসএফের পাকা সড়ক নির্মাণে বাধা দিয়েছে বিজিবি। পরে সড়ক নির্মাণের কিছু সরঞ্জাম সরিয়ে নেয় তারা।
পরে বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার খলিশাকোঠাল সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে লালমনিরহাট–১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের বালারহাট ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার আবু তাহের ও ভারতের কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ থানার মেঘ নারায়ণের কুঠি ক্যাম্পের ইন্সপেক্টর দীপক কুমারসহ উভয় দেশের ছয়জন করে সদস্য উপস্থিত ছিলেন।
বিজিবি ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ৯৩৪ সংলগ্ন এক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে সীমান্ত ঘেঁষা পুরোনো সড়কের পাশে নতুন করে পাকা সড়ক নির্মাণ শুরু করে বিএসএফ। রাতের আঁধারে বিএসএফের উপস্থিতিতে এ নির্মাণকাজ চলছিল। বিজিবি একাধিক বার বাধা দিলেও কাজ বন্ধ হয়নি। পরে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
খলিশাকোঠাল সীমান্তের বাসিন্দা মজিবর রহমান বলেন, রাতে সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসার পর বিজিবি টহল জোরদার করে এবং দুপুরে পতাকা বৈঠক হয়।
এ বিষয়ে বালারহাট ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার আবু তাহের জানান, সীমান্তে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে বিজিবি টহল জোরদার রয়েছে। বিএসএফ সদস্যরা সড়ক নির্মাণের কিছু সরঞ্জাম সরিয়ে নেয়।
রোকনুজ্জামান মানু/আরএইচ/জেআইএম