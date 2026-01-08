  2. দেশজুড়ে

ডিবি পরিচয়ে অপহরণ, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাসহ গ্রেফতার ৫

প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে আশিদুল হক (৩৭) নামের এক ব্যক্তিকে অপহরণের পর মুক্তিপণের টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় যৌথবাহিনীর অভিযানে পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়কসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন ফুলবাড়ী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ও পূর্ব গৌরীপাড়া এলাকার জামিল হোসেনের ছেলে মাজেদুল ইসলাম মিঠু (৩৬), উপজেলার কাজিহাল ইউনিয়নের রশিদপুর গ্রামের জালাল উদ্দিনের ছেলে সাজু মিয়া (২৮), কড়াই গ্রামের তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে তুহিন রেজা (৩০), আমড়া গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে জুলফিকার আলী (৩০) ও চৌকিয়াপাড়া গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে মোছাদ্দেক হোসেন (৩৫)।

ফুলবাড়ী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আতিয়ার রহমান মিন্টু বলেন, ‘ব্যক্তির দায় কখনো দল নেবে না। স্বেচ্ছাসেবক দলে কোনো দুষ্কৃতকারীর জায়গা হবে না। ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের পর তার বিরুদ্ধে দলীয়ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এ বিষয়ে ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ মো. আব্দুল লাতিফ বলেন, ‘ডিবি পুলিশ পরিচয়ে অপহরণ ও মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনায় রাতভর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। এসময় তাদের সঙ্গে থাকা দুটি মোটরসাইকেলসহ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘এ ঘটনায় ভুক্তভোগী আশিদুল হক বাদী হয়ে একটি অপহরণ মামলা করেন। ওই মামলায় আটকদের গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

