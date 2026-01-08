  2. দেশজুড়ে

সীমান্তে ঘাস কাটতে গিয়ে নিখোঁজ যুবকের মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৯:৩৩ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
ঝিনাইদহের মহেশপুরে সীমান্তের শূন্য লাইনে ঘাস কাটতে গিয়ে নিখোঁজের একদিন পরে জুয়েল রানা (২৪) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সীমান্তঘেঁষা ইছামতি নদীতে কচুরিপানায় ঢাকা অবস্থায় ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে বিজিবি।

এর আগে বুধবার (৭ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে জুয়েল রানা বাড়ি থেকে বের হয়ে সীমান্তের শূন্য লাইন সংলগ্ন বাংলাদেশের ২০০ মিটার ভেতরে খোশালপুর মাঠে ঘাস কাটতে যান। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. রফিকুল আলম মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত জুয়েল রানা মহেশপুর উপজেলার খোশালপুর গ্রামের আনারুল হকের ছেলে।

মহেশপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ জানান, মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের শরীরের কয়েকটি স্থানে চামড়া উঠে যাওয়ার মতো ক্ষত রয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও ক্ষতের বিষয়ে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিস্তারিত জানা যাবে।

