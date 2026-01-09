  2. দেশজুড়ে

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াত প্রার্থীকে শোকজ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:১৬ এএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
ফরিদপুর-৪ আসনে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াত প্রার্থী মাওলানা সরোয়ার হোসেনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) এ শোকজ দেন নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির সদস্য মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

নোটিশে উল্লেখ করা হয়, জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রণীত নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, মাওলানা সরোয়ার হোসেন নির্বাচনী প্রচারণাকালে অনুমোদনহীনভাবে নির্দিষ্ট বিধি লঙ্ঘন করে কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন বলে তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ মিলেছে। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী এ শোকজ নোটিশ জারি করা হয়েছে।

নোটিশে আরও বলা হয়, প্রার্থীকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে নির্বাচন আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা সরোয়ার হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তার পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি।

