মুন্সিগঞ্জ
এক্সপ্রেসওয়েতে থেমে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কা, নিহত ১
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে থেমে থাকা পণ্যবাহী ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১৫ জন।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এক্সপ্রেসওয়েতে নিমতলা রেল স্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স সূত্র জানায়, এক্সপ্রেসওয়ের পাশে ঢাকামুখী লেনে সড়কে থেমে থাকা পণ্যবাহী একটি ট্রাককে পূর্বাশা পরিবহন নামের একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়।
এতে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে বাসের ভেতর আটকে পড়ে যাত্রীরা। এ সময় ঘটনাস্থলে বাসটির সুপারভাইজার নিহত হন। তার নাম তারেক (৪৫)।
মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, ঘন কুয়াশা ও যানবাহনের দ্রুত গতির কারণে এক্সপ্রেসওয়েতে এসব দুর্ঘটনা ঘটেছে।
শুভ ঘোষ/আরএইচ/জেআইএম