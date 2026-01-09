শামা ওবায়েদ
গণতন্ত্র-ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা না হলে সব অর্জন বৃথা যাবে
বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ইসলাম রিংকু বলেছেন, আমরা যদি দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারি, তাহলে আমাদের সব অর্জন বৃথা হয়ে যাবে।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে ফরিদপুরের সালথার আটঘর ইউনিয়নের মাদ্রাসা মাঠে আয়োজিত এক দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
শামা ওবায়েদ বিগত বছরগুলোর রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ছাত্র-জনতার ত্যাগের কথা স্মরণ করে বলেন, গত বছরের জুলাই অভ্যুত্থানে আমাদের অসংখ্য ভাই-বোনের রক্ত ঝরেছে। গত ১৭ বছরে গুম-খুন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বহু মানুষ। আবু সাঈদ, মুগ্ধ এবং সম্প্রতি দেশপ্রেমিক হাদির যে মৃত্যু—এসব আত্মত্যাগ তখনই সার্থক হবে যখন আমরা সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবো। গণতন্ত্রহীনতায় এসব রক্ত বৃথা যাবে।
তিনি বলেন, আগামী দিনে কোন দল ক্ষমতায় আসবে সে সিদ্ধান্তটা আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে নিতে হবে। আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
সালথা উপজেলার আটঘর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় এই দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সালথা উপজেলা বিএনপির আসাদ মাতুববর, হাসান আশরাফ, নগরকান্দা উপজেলা বিএনপির বাবুল তালুকদার, সাইফুজ্জামান মুকুল, শওকত শরিফ সহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এন কে বি নয়ন/কেএইচকে/এএসএম