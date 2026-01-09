পিরোজপুরে বিএনপির ১০ নেতার অব্যাহতি প্রত্যাহার
পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ১০ জন বিএনপি নেতার পূর্বে দেওয়া দলীয় অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরে নাজিরপুর উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব আবু হাসান খান স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এসব তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
অব্যাহতি থেকে দলে ফেরা নেতারা হলেন- কলারদোয়ানিয়া ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য আব্দুল হালিম মাস্টার, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য বরকত উল্লাহ তালুকদার, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. হাসনাত ডালিম, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি মো. শহিদুল ইসলাম, ১ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি মো. রেজোয়ান, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি মো. দেলোয়ার হোসেন, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. জাফর বাহাদুর, নাজিরপুর সদর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. হুমায়ুন হাজরা, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আবু সাঈদ খান ও শাঁখারীকাঠী ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য মো. সোহেল মল্লিক।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অব্যাহতি দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট নেতাকর্মীরা দলীয় ফোরামে আবেদন করলে দলের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তা পর্যালোচনা করা হয়। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ও দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে।
মো. তরিকুল ইসলাম/এমএন/এএসএম