জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
নোয়াখালীর সেনবাগে ছাত্রদলের তিন নেতাকে বহিষ্কার ও একজনের পদ স্থগিত করেছে কেন্দ্রীয় কমিটি। পাশাপাশি কানকিরহাট ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সব কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে পৃথকভাবে তাদের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক (সহ-সভাপতি পদমর্যাদা) মো. জাহাঙ্গীর আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সংগঠনের নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নোয়াখালী-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী জয়নুল আবেদিন ফারুকের বিরোধিতা করায় সেনবাগ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সোলেমান রাজু ও ওমর ফারুক শাকিল, সদস্যসচিব আনোয়ার হোসেন এবং সেনবাগ পৌর ছাত্রদলের সদস্যসচিব ওয়ালিদ আদনানকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

উপজেলার বীজবাগ সুলতান মাহমুদ ডিগ্রি কলেজের সভাপতি তানভীর তারেক জয়ের পদ স্থগিতসহ কানকিরহাট ডিগ্রি কলেজের ছাত্রদলের সব কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

বহিষ্কৃত ওমর ফারুক শাকিল ফেসবুক লাইভে বলেন, ‌‘আমি খুশি যে দল আমার সাধারণ সদস্য পদ থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করেনি। দলের হাইকমান্ড যখন পরিস্থিতি বুঝবে, হয়তো তখন অনুষ্ঠান করে আমাদের পদ ফিরিয়ে দেবে।’

নোয়াখালী-১ (সেনবাগ-সোনাইমুড়ী) আসনে বিএনপির প্রার্থী দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবেদিন ফারুককে চ্যালেঞ্জ করতে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী মফিজুর রহমান স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন।

ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর/এএসএম

