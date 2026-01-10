বরগুনায় শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ আটক ২

বরগুনায় শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ আটক ২
বরগুনায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-২০২৫ চলাকালীন ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ দুই পরীক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ। জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) বরগুনা কার্যালয়ের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পৃথক দুটি পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে তাদের আটক করা হয়।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) তথ্যে পৃথক দুটি পরীক্ষার হল থেকে তাদের আটক করে পুলিশ। রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল আলীম।
আটককৃতরা হলেন- বরগুনা সদর উপজেলার দক্ষিণ ইটবাড়িয়া এলাকার শহিদুল ইসলাম এর মেয়ে ইয়ামনি এবং সদর উপজেলার ফুলঝুরি ইউনিয়নের পনু মিয়ার ছেলে মো. রাসেল মিয়া।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-২০২৫ পদে পরীক্ষা দিতে এসে
বরগুনা সরকারি কলেজের ২নম্বর কেন্দ্রের ৩০২ নম্বর কক্ষের পরীক্ষার্থী ইয়ামনির কাছ থেকে একটি কমিউনিকেটিভ ইলেকট্রনিক ডিভাইসসহ (মাস্টার কার্ড) এবং আইডিয়াল কলেজের ১০৭ নম্বর কক্ষের পরীক্ষার্থী মো. রাসেল মিয়ার থেকে একটি স্মার্টফোন জব্দ করা হয়।
বরগুনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল আলীম জাগো নিউজকে বলেন, এনএসআই থেকে তথ্য দেওয়ার পরে পুলিশ দুইজকে আটক করে তাদের কাছ থেকে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস জব্দ করে। আটক রাসলেকে দায়িত্বরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাফর আরিফ চৌধুরী ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে জেল হাজতে পাঠান। এছাড়া আটক ইয়ামনির বিরুদ্ধে মামলা প্রক্রিয়াধীন।
নুরুল আহাদ অনিক/এনএইচআর