আওয়ামী লীগ–যুবশক্তি–যুব সংহতির ৩ শতাধিক নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগদান
শরীয়তপুরে আওয়ামী লীগ, যুবশক্তি ও যুবসংহতির অন্তত তিন শতাধিক নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন। শুক্রবার (৯ ডিসেম্বর) রাতে সদর উপজেলার বুড়িরহাট এলাকায় খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত দোয়া অনুষ্ঠান শেষে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদান করেন।
এদের মধ্যে ছিলেন- জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মজিবর রহমান খোকন, জেলা যুবশক্তির মুখ্য সংগঠক রেজাউল করিম আদিব ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির সহযোগী সংগঠন যুব সংহতির সদস্য সচিব মো. সিয়াম।
স্থানীয় সূত্র জানায়, শুক্রবার রাতে শরীয়তপুরের বুড়িরহাট এলাকায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে আঞ্চলিক বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এসময় অনুষ্ঠানে অংশ নেয় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একান্ত সচিব ও শরীয়তপুর-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মিয়া নুরুদ্দিন অপু ও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও শরীয়তপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাঈদ আসলাম। দোয়া মাহফিল শেষে তাদের ফুলের মালা পরিয়ে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মজিবর রহমান খোকন, জেলা যুবশক্তির মুখ্য সংগঠক রেজাউল করিম আদিব ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির সহযোগী সংগঠন যুব সংহতির সদস্য সচিব মো. সিয়াম তাদের নেতাকর্মীদের নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগদান করেন। এদিকে আওয়ামী লীগ, যুবশক্তি ও যুব সংহতির বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর বিএনপিতে যোগদান করায় রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
এর আগে শুক্রবার বিকেলে আওয়ামী লীগ নেতা মজিবর রহমান খোকন তার ব্যক্তিগত ফেসবুক পেইজে স্ট্যাটাস দিয়ে আওয়ামী লীগের সকল পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
স্ট্যাটাস তিনি লিখেন, ‘আমি মজিবর রহমান খোকন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সব পদ থেকে পদত্যাগ করলাম।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মজিবর রহমান খোকন বলেন, বিগত সরকারের আমলে আমি নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত ছিলাম, তাই ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে দলটির সব পদ থেকে আমি পদত্যাগ করেছি। আজ থেকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শকে ধারণ করে আগামীতে গণতান্ত্রিক একটি দেশ গঠনের লক্ষ্যে মিয়া নুরুদ্দিন অপুর হাত ধরে দুই শতাধিক নেতাকর্মীসহ আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিলাম।
জেলা যুবশক্তির মুখ্য সংগঠক রেজাউল করিম আদিব বলেন, এনসিপি নতুন বন্দোবস্তের যে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল তারা সফল করতে পারেনি। এজন্য আমি জিয়াউর রহমানের আদর্শকে ধারণ করে প্রায় শতাধিক নেতাকর্মীসহ ছাত্রদলের রাজনীতিতে যোগদান করলাম।
মিয়া নুরুদ্দিন অপু ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, দল মত নির্বিশেষে আমরা সবই একটি পরিবার। হিংসা বিদ্বেষ ভুলে এ পরিবারের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে একটি সমৃদ্ধ উন্নত শরীয়তপুর গড়ে তুলবো।
বিধান মজুমদার অনি/এনএইচআর