দেশকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করতে বিএনপি সরকার প্রয়োজন: খোকন

দেশকে ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করতে বিএনপি সরকার প্রয়োজন: খোকন
বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন বলেছেন, ‘দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে দেশকে লুটপাট করে খাদের কিনারায় দাঁড় করানো হয়েছে। এ খাদের কিনারা ও ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হলে একমাত্র বিএনপির সরকারই প্রয়োজন। সরকার পরিচালনার সক্ষমতা বিএনপি ছাড়া আর কোনো দলের নেই। তাই আগামী দিনে জনগণ বিএনপিকে ভোট দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেবে।’
শনিবার (১০ জানুয়ারি) নরসিংদীর করিমপুর ইউনিয়নের রসুলপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।
খায়রুল কবির খোকন বলেন, বেগম খালেদা জিয়া দেশের জন্য যে অবদান রেখে গেছেন, তার প্রমাণ তার জানাজায় এক কোটি ৪০ লক্ষাধিক মানুষের অংশগ্রহণ। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তিনি ছিলেন গণমানুষের নেত্রী।
তিনি আরও বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বিদেশের মাটিতে প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার দূরে থেকেও দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটিয়েছেন। জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ১৬ বছরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যার ফলশ্রুতিতে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।
করিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক আসাদুজ্জামান কাজলের সভাপতিত্বে এবং ইউনিয়ন বিএনপির সদস্যসচিব মনিরুল ইসলাম মনিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে, নরসিংদী জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি গোলাম কবির কামাল, সদর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, শহর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফারুক উদ্দিন ভূঁইয়া, জেলা বিএনপির গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল রউফ ফকির রনিসহ বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সঞ্জিত সাহা/আরএইচ/এএসএম