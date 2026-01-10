নোয়াখালীতে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে তুলে নিয়ে পিটুনি

নোয়াখালীতে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে তুলে নিয়ে পিটুনি
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে ফয়সাল ইবনে জুয়েল (৩৭) নামে স্বেচ্ছাসেবক লীগের এক নেতাকে পিটিয়ে জখমের ঘটনা ঘটেছে।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে বসুরহাট বাজার থেকে তুলে নিয়ে পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কেজিস্কুলে এলাকায় একটি বাড়িতে আটকে এ পিটুনির ঘটনা ঘটে।
পিটুনির শিকার ফয়সাল ইবনে জুয়েল চরহাজারী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও ওই ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য। তার বাবার নাম মাস্টার আবু নাছের।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুর ১২টার দিকে মুখোশধারী কয়েকজন বসুরহাট জিরো পয়েন্টে আরডি শপিংমলের সামনে থেকে জুয়েলকে তুলে নিয়ে যায়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জুয়েলের এক আত্মীয় জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর বসুরহাট পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কেজিস্কুল এলাকার একটি বাড়ি থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়।
জুয়েলের ওই আত্মীয়ের দাবি, তুলে নিয়ে জুয়েলকে মেরে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তাকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে উন্নত চিকিৎসার জন্য জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নুরুল হাকিম বলেন, বিষয়টি শুনেছি। তবে থানায় কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ইকবাল হোসেন মজনু/এমএন/এএসএম