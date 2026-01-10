টাঙ্গাইল
প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় উপস্থিত হন নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রিয়াদ খান। শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার উয়ার্শী এলাকায় বাবার জানাজার নামাজ পড়ান তিনি। পরে তাকে দাফন করা হয়।
রিয়াদ খান উয়ার্শী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক। ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উপজেলার উয়ার্শী ইউনিয়নের মল্লিক মার্কেট এলাকার একটি রেস্টুরেন্ট থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।
পরিবারের সদস্যরা বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় রিয়াদ খানের বাবা শহীদুজ্জামান খান অসুস্থতাজনিত কারণে মারা যান। শনিবার সকালে শহীদুজ্জামানের বড় ছেলে অয়ন খান আইনজীবীর মাধ্যমে ছোট ভাই রিয়াদের প্যারোলে মুক্তির জন্য টাঙ্গাইল আদালতে আবেদন করেন। বিচারকের নির্দেশে পুলিশ হ্যান্ডকাফের সঙ্গে দড়ি পরিয়ে উয়ার্শী গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরে দুপুরে গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে বাবার জানাজার নামাজ পড়ান সাবেক ছাত্রলীগ নেতা রিয়াদ খান।
২০২৪ সালের ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের গোড়াই হাইওয়ে থানার সামনে পুলিশের ছররা গুলিতে গোড়াই ইউনিয়নের লালবাড়ি গ্রামের হিমেলের দুই চোখ অন্ধ হয়। এ ঘটনায় হিমেলের মা নাছিমা বেগম টাঙ্গাইল সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মির্জাপুর আমলি আদালতে ১০০ জনের নাম উল্লেখ এবং ৪০০ থেকে ৫০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা করেন। ওই মামলার অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে পুলিশ রিয়াদ খানকে গত বছরের ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠায়।
