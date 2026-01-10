  2. দেশজুড়ে

নেত্রকোনায় ট্রেনের ধাক্কায় দুই শ্রমিক নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নেত্রকোনা
প্রকাশিত: ০৯:১৯ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
নেত্রকোনায় ট্রেনের ধাক্কায় দুই শ্রমিক নিহত

নেত্রকোনার চল্লিশা বাজার এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শনিবার (১০ জানুয়ারি) সন্ধ্যার পর ঢাকা-মোহনগঞ্জ রেলপথে চল্লিশা বাজারে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস নেত্রকোনা সদরের চল্লিশা বাজার এলাকায় পৌঁছালে স্থানীয় একটি কারখানার শ্রমিক দিনাজপুর জেলার ছুড়িয়াপাড়া গ্রামের আকাশ রায় (২৪) ও শেরপুরের ঝিনাইগাতি এলাকার রাসেল মিয়া (২৫) রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় ট্রেনের ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

নেত্রকোনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল মামুন সরকার দুজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এইচ এম কামাল/এমএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।