  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জ

আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন পাঁচজন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:৩১ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন পাঁচজন

কিশোরগঞ্জে আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী শেখ মজিবুর রহমান ইকবালসহ পাঁচজন প্রার্থী।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানির প্রথম দিনে ৭০ আপিল আবেদনের শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে ৫১ জন প্রার্থী তাদের প্রার্থিতা ফিরে পান।

শুনানিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে চারজন নির্বাচন কমিশনার উপস্থিত ছিলেন।

প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ারা হলেন, কিশোরগঞ্জ-১ আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মনোনীত প্রার্থী মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ হাদি এবং একই আসনের খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা আহমদ আলী। কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী রেহা কবির সিগমা ও ডা. মো. শাহীন রেজা চৌধুরী।

এছাড়া কিশোরগঞ্জ-৫ আসনের স্বতন্ত্র (বিএনপির বিদ্রোহী) প্রার্থী শেখ মজিবুর রহমান ইকবালও প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন।

কিশোরগঞ্জ-৫ আসনের স্বতন্ত্র (বিএনপির বিদ্রোহী) প্রার্থী শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল বলেন, তার মনোনয়নপত্রে সামান্য তথ্যগত ভুলের কারণে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মনোনয়ন বাতিল করেছিল। আজকে আপিলে আমি প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছি।

অন্যদিকে কিশোরগঞ্জ-৪ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক ডা. শাহীন রেজা চৌধুরী বলেন, ওই আসন থেকে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা সাধারণ অভিযোগের ভিত্তিতে আমার মনোনয়ন অবৈধ ঘোষণা করেছিল। তবে আপিলের নির্বাচন কমিশন আমার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেছে।

এসকে রাসেল/আরএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।