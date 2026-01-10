  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুর

খেলাফত মজলিসে যোগ দিলেন আ’লীগের পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৩৭ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
ফরিদপুরের সালথায় আওয়ামী লীগ ছেড়ে খেলাফত মজলিসে যোগ দিয়েছেন পাঁচজন নেতা। এ সময় তাদের সঙ্গে পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মীও ছিলেন।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের বাহিরদিয়া মাদরাসা মাঠে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

পদত্যাগ ও যোগদানকারী নেতারা হলেন, রামকান্তপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজ মোল্যা, সালথা উপজেলা শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি লুৎফর মোল্যা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য সরোয়ার হোসেন মোল্যা, ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল খায়ের মাতুব্বর এবং আওয়ামী লীগ নেতা মুঞ্জুরুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সিরাজ মোল্যা। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় তারা নতুন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। ফরিদপুর জেলার প্রবীণ ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব শাহ মোহাম্মদ আকরাম আলীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান রেখে তারা বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সিরাজ মোল্যা আরও বলেন, ‘আমিসহ আওয়ামী লীগের পাঁচজন নেতা ও পাঁচ শতাধিক কর্মী কোনো ধরনের লোভ, স্বার্থ, প্ররোচনা কিংবা উসকানি ছাড়া স্বেচ্ছায় আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে যোগদানের ঘোষণা দিচ্ছি। আমাদের ওপর কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করা হয়নি। আমরা আদর্শগতভাবে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

তিনি দাবি করেন, ‘খেলাফত মজলিসের নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দর্শন তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আগামী দিনে দলের আদর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করতে তারা সক্রিয়ভাবে কাজ করবেন।’

এ বিষয়ে সালথা উপজেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি মুফতি মফিজুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘আওয়ামী লীগ থেকে যারা আমাদের দলে যোগদান করেছেন তাদের স্বাগত জানাই। আশাকরি তারা আমাদের দলের আদর্শ মেনে রাজনীতি করবেন। আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে দলের কাজ করবে।’

