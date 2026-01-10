  2. দেশজুড়ে

জয়পুরহাটে ৩ শতাধিক অসহায়ের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৪৪ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
জয়পুরহাটে সীমান্তবর্তী এলাকায় তিন শতাধিক অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে বিজিবি। শনিবার (১০ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের কাশিয়া বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

এসময় বিজিবির দিনাজপুর সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোহাম্মদ ফয়সল হাসান খান, ২০ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল লতিফুল বারী ও সেক্টর মেডিকেল অফিসার ক্যাপ্টেন মাহদীসহ বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শীতবস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। ক্যাম্পে জয়পুরহাট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. শহীদ হোসেনসহ অন্যান্য চিকিৎসকরা সেবা দেন।

অনুষ্ঠানে কর্নেল মোহাম্মদ ফয়সল হাসান খান বলেন, সীমান্তে অসহায় ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো বিজিবির সামাজিক দায়িত্বের অংশ। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে বিজিবির সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

মাহফুজ রহমান/আরএইচ/এএসএম

