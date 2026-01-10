  2. দেশজুড়ে

বিএনপির প্রার্থীর সভায় আওয়ামী লীগ নেতার ‘জয় বাংলা’ স্লোগান ভাইরাল

প্রকাশিত: ০৯:৫০ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি ভিডিও থেকে নেওয়া

শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে মতবিনিময় সভায় বিএনপির প্রার্থীর সামনে এক আওয়ামী লীগ নেতার ‌‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) উপজেলার মহিষার ইউনিয়নের মোড়ল বাড়ি এলাকায় শরীয়তপুর-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একান্ত সচিব মিয়া নুরুদ্দিন আহম্মেদ অপুর সঙ্গে স্থানীয়দের সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দেন মহিষার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম চৌকিদার। তিনি তার বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দেন।

এসময় তাকে বলতে শোনা যায়, ‘মহিষারবাসী, আপনারা সবাই জানেন আওয়ামী লীগ এবার নির্বাচন করতেছে না। বিধায় একটি অগণতান্ত্রিক, যুদ্ধাপরাধী, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিতা করেছিল, তাদেরকে আমরা যদি ভোট দেই সেটা হয় না। কারণ আমরা জামায়াতকে এদেশে দেখতে চাই না। আওয়ামী লীগ চলে গিয়েছে, যারা অপরাধ করেছে তারা চলে গিয়েছে, তাদের বিচার হবে। তবে আমরা অপরাধী না, তাই আমরা যাই নাই। আমরা আওয়ামী লীগেই আছি, থাকবো ইনশাআল্লাহ। তবে আমি একটা কথা মহিষার ইউনিয়নের সকল ভাইবোনদের কাছে বলতে চাই, আপনারা ভালো করেই বুঝেন বিএনপি এই এলাকায় ফেইল করবে না। অন্তত নুরুদ্দিন অপু ভাই। আমরা মহিষারবাসী সবাই তাকে বিপুল ভোটে সাফল্যমণ্ডিত করবো।’

এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগের চেষ্টা করেও বিএনপির প্রার্থী মিয়া নুরুদ্দিন আহম্মেদ অপুর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

