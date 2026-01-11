সপ্তাহের ব্যবধানে খুলনায় সবজির দাম বেড়েছে

সপ্তাহের ব্যবধানে খুলনায় সবজির দাম বেড়েছে
খুলনার বাজারে গত দুই সপ্তাহ সবজির দাম কম থাকলেও চলতি সপ্তাহে বেড়েছে। প্রতিটি সবজি কেজিতে ৫-১০ টাকা দাম বেড়েছে। তবে মাছ ও মাংসের বাজারও রয়েছে স্থিতিশীল। রোববার (১১ জানুয়ারি) খুলনার নিউ মার্কেট বাজার, রূপসা বাজার ও নতুন বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে।
বাজার ঘুরে দেখা যায়, ৪০ টাকা থেকে বেড়ে বেগুন ৬০ টাকা, ২০ টাকার ফুল কপি ৪০ টাকা, ২০ টাকার বাধাকপি ৩০ টাকা, ৬০ টাকার খিরা ১০০ টাকা, ২০ টাকার মুলা ৩০ টাকা, ২০ টাকার নতুন আলু ২৫-৩০ টাকায়, ৩০ টাকার পেঁপে ৪০ টাকা, ৬০ টাকার টমেটো ৮০ টাকা, ৮০ থেকে ১০০ টাকা কেজি দরের কাঁচা ঝাল ১৫০-১৬০ টাকা, ৩০ থেকে ৪০ টাকার প্রতিটি লাউ ৫০ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে । প্রকার ভেদে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ টাকা এবং রসুন ৮০ থেকে ১১০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।
মাছ বাজারে ঘুরে দেখা গেছে, প্রতি কেজি ইলিশ মাছ আকার ভেদে ১৪০০-১৮০০ টাকা, হরিণা, চাকা ও চালি চিংড়ি আকার ভেদে ৬০০-৮০০ টাকা, বাগদা চিংড়ি ৯০০ থেকে ১২০০ টাকা, গলদা চিংড়ি ১২০০-১৬০০ টাকা, রুই ও কাতলা মাছ ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা, তেলাপিয়া মাছ ১৮০ থেকে ২২০ টাকা, পাঙাশ ১৮০ থেকে ২০০ টাকা, ভেটকি ৫৫০-৮০০ টাকা এবং পাবদা ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
বাজারে ব্রয়লার মুরগি ১৫০-১৬০ টাকা কেজি দরে, সোনালি ২৩০ টাকা কেজি দরে ও লেয়ার ২২০-২৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস ৭৫০ টাকা কেজি দরে এবং খাসির মাংস ১১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
বাজারের খুচরা সবজি ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে গত সপ্তাহ থেকে সবজির সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে পাইকারি বাজারে দাম কিছুটা বেড়েছে। এজন্য সবজির দাম অনেকটা বেড়েছে। তবে আবার দাম কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
খুচরা সবজি বিক্রেতা আজমল মিয়া বলেন, এ সপ্তাহের শুরু থেকে পাইকারি বাজারে সব সবজির দামে ৫-১০ টাকা বেড়েছে। আবার পরিবহন খরচও বেড়েছে। শীতকালে পরিবহন খরচ বেশী লাগছে। আমরা সামান্য দামে সবজি বিক্রি করি। তবে আবার দাম কমে যাবে।
নতুন বাজারে আসা কামরুল হাসান বলেন, বাজারে সবজির দাম ৫-১০ টাকা বেড়েছে। মাছ ও মাংসের দাম আগের মতোই রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে ফের সবজির বাজারের দামে আগুনের মতো দাম হতে পারে।
অন্য একজন ক্রেতা সোরাব জদ্দিন বলেন, বাজারে গত সপ্তাহে ২০-২৫ টাকায় অনেক সবজি পাওয়া গেছে। কিন্তু এ সপ্তাহে সব সবজির দাম বেড়েছে। বেগুনের দাম কেজিতে ১৫ টাকা বেড়েছে। ফুলকপির দাম বেড়ে হয়েছে ৪০ টাকা কেজি।
