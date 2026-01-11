নোয়াখালী
১২৭ ভরি সোনা চুরির ঘটনায় স্ত্রীসহ গ্রেফতার চোরের সর্দার
নোয়াখালী সুপার মার্কেট থেকে ১২৭ ভরি স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনায় কুমিল্লা থেকে স্ত্রীসহ মোর্শেদ মহসিন ওরফে মোশারফ নামে আন্তঃজেলা চোর চক্রের সর্দারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একই ঘটনায় চট্টগ্রাম থেকে তাদের আরেক সহযোগীকে গ্রেফতারসহ চোরাই সোয়া ৯ ভরি সোনা উদ্ধার করা হয়েছে।
রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুরে পুলিশ সুপার টি এম মোশাররফ হোসেন নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্যে এ ঘটনায় ১১ জনের সম্পৃক্ত থাকার তথ্য মিলেছে। এদের মধ্যে কুমিল্লার মুরাদনগর থেকে মোর্শেদ মহসিন ওরফে মোশারফ ও তার স্ত্রী শিল্পী আক্তারকে আটক করা হয়। পরে তাদের দেওয়া তথ্যে চট্টগ্রামের হাটহাজারী এলাকা থেকে আলাউদ্দিন ওরফে পিচ্চি আলাউদ্দিনকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে ৯ ভরি সোনা জব্দ করা হয়েছে।
আটকদের ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী মীর মোশাররফ হোসেনের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এদের মধ্যে মোর্শেদ মহসিন ওরফে মোশারফ এবং পিচ্চি আলাউদ্দিন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।
পুলিশ সুপার আরও জানান, অনুসন্ধানে আসামি মোর্শেদ মহসিন ওরফে মোশারফের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় আগের আটটি মামলা এবং পিচ্চি আলাউদ্দিনের নামে সাতটি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে তাদের সঠিক কোনো ঠিকানা পাওয়া যায়নি। জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে তা শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
এরআগে গত ১ জানুয়ারি রাত সাড়ে ১০টার দিকে নোয়াখালী সুপার মার্কেটের চতুর্থ তলার নিলয় জুয়েলার্সের তালা কেটে ১২৭ ভরি স্বর্ণালঙ্কার চুরির ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দোকানের পরিচালক মীর মোশারেফ হোসেন বাদী হয়ে পরদিন সদরের সুধারাম মডেল থানায় মামলা করেন।
সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবু তৈয়ব মো. আরিফ হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) লিয়াকত আকবর, সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল ইসলামসহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর/এমএস