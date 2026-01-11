  2. দেশজুড়ে

টঙ্গীতে বিদেশি পিস্তলসহ যুবক গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:১৬ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
টঙ্গীতে বিদেশি পিস্তলসহ আব্দুল্লাহ আল মামুন ওরফে রতন (৩০) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশ।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) দিবাগত মধ্য রাতে টঙ্গীর পূর্ব আরিচপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এ সময় তার কাছ থেকে ম্যাগাজিনসহ একটি বিদেশি পিস্তল জব্দ করে পুলিশ।

রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেন গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অপরাধ দক্ষিণ বিভাগের উপ পুলিশ কমিশনার মহিউদ্দিন আহমেদ।

গ্রেফতারকৃত মামুন লালমনিরহাট সদরের খোটামারা গ্রামের মৃত-আবেদ আলীর ছেলে। তিনি মরকুন পশ্চিমপাড়া জনৈক মিরার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে টঙ্গী পূর্ব থানার উপ পরিদর্শক তুহিন মিয়া ও সহকারী উপ পরিদর্শক রুহুল আমিনের নেতৃত্বে আসামি মামুন ওরফে রতনকে গ্রেফতারের পর তার তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ব আরিচপুর এলাকায় সাবেক কাউন্সিলর শাহ আলম রিপনের বাড়ির ভাড়াটিয়া সুজনের কক্ষে থেকে পিস্তলটি জব্দ করা হয়। তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

