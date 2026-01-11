  2. দেশজুড়ে

প্রার্থিতা ফিরে পেলেন রাঙ্গামাটির স্বতন্ত্র প্রার্থী পহেল চাকমা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাঙ্গামাটি
প্রকাশিত: ০৭:৫৯ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
প্রার্থিতা ফিরে পেলেন রাঙ্গামাটির স্বতন্ত্র প্রার্থী পহেল চাকমা

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র যাচাইয়ে প্রার্থিতা হারালেও নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করে বৈধ হয়েছেন রাঙ্গামাটির একমাত্র স্বতন্ত্র প্রার্থী পহেল চাকমা।

রোববার (১১ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে নির্বাচন কমিশন (ইসি) পহেল চাকমার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে বলে জানিয়েছে রাঙামাটির রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) এস এম মান্না বলেন, রোববার বেলা ১১টায় রাঙ্গামাটি ২৯৯ নম্বর আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী পহেল চাকমার মনোনয়নপত্র নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বৈধ ঘোষণা করা হয়। এসময় সদর (রাঙ্গামাটি) উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জামশেদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

তিনি আরও জানান, ২৯৯ নম্বর রাঙ্গামাটি আসনে রিটার্নিং কর্মকর্তা কর্তৃক সাতটিসহ মোট আটটি মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়।

এর আগে, রাঙ্গামাটির রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলাপ্রশাসক নাজমা আশরাফী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই করেন। সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী পহেল চাকমা ব্যতীত বাকি সাতজনকে বৈধ প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন।

এ আসনের অন্য প্রার্থীরা হলেন- বিএনপি মনোনীত দীপেন দেওয়ান, জামায়াত ইসলামীর মোখতার আহম্মদ, জাতীয় পার্টির আশোক তালুকদার, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির জুঁই চাকমা, খেলাফত মজলিসের আবু বকর সিদ্দিক, ইসলামী আন্দোলনের জসিম উদ্দিন ও গণঅধিকার পরিষদের আবুল বাশার (বাদশা)।

তবে এবারের নির্বাচনে রাঙ্গামাটি আসনে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল সমর্থিত কোনো প্রার্থী নেই।

আরমান খান/এএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।