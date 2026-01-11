দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজায়, ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে প্রাণ গেলো কলেজছাত্রের

দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজায়, ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে প্রাণ গেলো কলেজছাত্রের
নেত্রকোনায় চলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন।
রোববার (১১ জানুয়ারি) মোহনগঞ্জ-ময়মনসিংহ রেলপথের নেত্রকোনা পৌরসভার রাজুরবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ইয়াসিন আহমেদ (১৮) বারহাট্টা উপজেলার ধনপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি নেত্রকোনা আবু আব্বাছ ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির মানবিক শাখার শিক্ষার্থী ছিলেন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকাল পৌনে ৮টার দিকে কলেজে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন ইয়াসিন। পরে মোহনগঞ্জ রেলস্টেশনে ঢাকাগামী আন্তনগর হাওর এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়ে নেত্রকোনার উদ্দেশে রওয়ানা হন। ট্রেনের বগিতে লোকজনের ভিড় থাকায় তিনি ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
সকাল ৯টার দিকে ট্রেনটি জেলা শহরের রাজুরবাজার এলাকায় পৌঁছালে মানুষের চাপে দরজা থেকে ছিটকে পড়েন ইয়াসিন। সেসময় রেললাইনের পাশে থাকা একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ময়মনসিংহ রেলওয়ে পুলিশের পরিদর্শক মো. আখতার হোসেন বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
এইচ এম কামাল/এসআর/এমএস