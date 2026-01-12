ভোলায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সালমান আটক

ভোলায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সালমান আটক
অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এর অভিযানে ভোলায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. সালমান গোলদারকে (৩০) আটক করেছে কোস্টগার্ড ও পুলিশ। আটক সালমান গোলদার ভোলা সদর উপজেলার ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।
রোববার রাত ১০টার দিকে কোস্টগার্ড দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লে. মো. আবুল কাশেম তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রোববার বিকেল ৩টার দিকে ভোলার শহরের কালি বাড়ি রোর্ড এলাকায় কোস্টগার্ড ও পুলিশ যৌথ অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় ভোলা সদর উপজেলার ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সালমান গোলদারকে আটক করেছে।
তিনি আরও জানান, আটক ছাত্রলীগ নেতাকে ভোলা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এমআরএম