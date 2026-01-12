‘মুজিব কোট আয়রন করে তুলে রেখেছি, এবার ধানের শীষে ভোট দেবো’

‘মুজিব কোট আয়রন করে তুলে রেখেছি, এবার ধানের শীষে ভোট দেবো’
‘মুজিব কোট আমার ঘরে আছে, আয়রন করে তুলে রেখেছি। কাল যদি আওয়ামী লীগ আসে, তাহলে আবার আওয়ামী লীগে যাব। কিন্তু এখন তো আওয়ামী লীগ নেই। ভোট তো এক জায়গায় দিতে হবে, ঘরে বসে থাকলে চলবে না। তাই এবার ধানের শীষে ভোট দেবে।’
এভাবে প্রকাশ্যে মাইকে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান জানিয়ে আলোচনার ঝড় তুলেছেন ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার কদমী গ্রামের বাসিন্দা আওয়ামী লীগ কর্মী কাজী আতিয়ার রহমান রবি।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) দিনগত রাতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘অনেকে বলে আপনিতো আওয়ামী লীগ করতেন তাহলে এখন বিএনপিতে কেন আসলেন? আমি ময়রার মাঠে মুশা মিয়ার হাত ধরে আওয়ামী লীগে যোগদান করি। এখনতো আওয়ামী লীগের কেউ নাই।’
একজন আওয়ামী লীগ কর্মীর মুখে এমন বক্তব্যের পর স্থানীয় রাজনীতিতে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর শুরু হয়েছে আলোচনা-সমালোচনার ঝড়।
ওই দোয়া মাহফিলে ফরিদপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী খন্দকার নাসিরুল ইসলামের সহধর্মিণী আনজুমান বানু উপস্থিত ছিলেন।
কাজী আতিউর রহমান রবির সভাপতিত্বে ও উপজেলা বিএনপির সহ-কৃষি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হাসিবুজ্জামান শাহিন, যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক জহুর ইকবাল পিন্টু ঠাকুর, জেসমিন খান, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক শেখ মৌসুমী, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ক্রীড়া সম্পাদক বুরহান উদ্দিন খান সৈকত, বিএনপি নেতা মিন্টু মিয়া প্রমুখ।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা বিএনপির সহ-কৃষি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ওপেন মঞ্চে এ কথা বলা তার উচিত হয়নি। তার পরেও তিনি কেন এমনটি করলো বুঝলাম। কাজী আতিউর রহমান রবি রুপাপাত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিনবার চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে সামান্য ভোটে তিনি পরাজিত হয়েছেন। আমরা তার এমন বক্তব্যে বিব্রত।
এন কে বি নয়ন/আরএইচ/এমএস