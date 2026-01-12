টাঙ্গাইলে বিএনপিতে যোগ দিলেন জাতীয় পার্টির শতাধিক নেতাকর্মী

টাঙ্গাইলে বিএনপিতে যোগ দিলেন জাতীয় পার্টির শতাধিক নেতাকর্মী
টাঙ্গাইলে জাতীয় পার্টির শতাধিক নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছেন। সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে টাঙ্গাইল সদর আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর অফিসে তারা যোগদান করেন।
জেলা জাতীয় পার্টির সহ-সাধারণ সম্পাদক আবু ছাইদ আজাদের নেতৃত্বে জেলার চরাঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতাকর্মীরা যোগদান করেছেন। এ সময় তাদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।
যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পরিস্থিতি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী, জেলা সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহিন, বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুল হক সানু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
বিএনপিতে জাতীয় পার্টির উল্লেখযোগ্য যোগদানকারীরা হলেন, হুগড়া ইউনিয়ন জাতীয় পার্টির সভাপতি হায়দার আলী মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, মগড়া ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হাসান খান অঞ্জু, হুগড়া ইউনিয়ন ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি আব্দুল হালিম, মগড়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি জিন্নাহ খান প্রমুখ।
সদ্য যোগদানকারী জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচিত সামনে থেকে সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর পক্ষে আমরা জাতীয় পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগদান করেছি। আশা করছি, আগামীতে বিএনপির সহযোগিতা আমরা এ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবো।
এসময় সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, তারেক রহমান বলেছেন, ভোট দেব ধানের শীষে, দেশ গড়বো মিলেমিশে। আজকে যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন, আপনাদের স্বাগতম জানাই। আমরা আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। তারেক রহমানের নেতৃত্বে ২৪-এর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদ মুক্ত আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি। ৭১-এর চেতনাকে আমরা বুকে ধারণ করি। ২৪-এর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রা আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যাবো। বাংলাদেশে তারকে রহমানের নেতৃত্বে কোনো বিকল্প নেই।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/এমএস