ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার
বিগত নির্বাচনে অতিউৎসাহী কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে
ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী বলেছেন, আমরা চেষ্টা করছি বিগত নির্বাচনে যারা অতি উৎসাহী হয়ে কাজ করেছে তাদের চিহ্নিত করার। তারা যেন কোনোভাবেই এই নির্বাচনে সম্পৃক্ত হতে না পারে, সে বিষয়ে আমরা নজর রাখছি।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের সম্মেলনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী বলেন, অতীতে আমাদের যারা নির্বাচনি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের অনেকের ভুল-ত্রুটি হয়েছে ও কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। এটা আমার আপনার মতো সবাই জানেন, যা অস্বীকার করা যাবে না। সেই জায়গা থেকে আমরা বের হয়ে আসতে চাই। বিশ্বাস করি, এ বছর তার পুনরাবৃত্তি হবে না।
তিনি আরও বলেন, রাজবাড়ী খুব সুন্দর একটি জেলা। রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও প্রার্থীসহ সবাই আন্তরিক, যা মতবিনিময় সভায় পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে আশা করছি, নির্বাচনে রাজবাড়ীতে কোনো সমস্যা হবে না। সবার চেষ্টায় সারাদেশের মতো এখানেও একটি সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবার আপনারা ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচনের পাশাপাশি গণভোট দিয়ে মতামত প্রকাশ করবেন। গণভোট নিয়ে আমরা প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছি। আপনারাও ভোটারদের গণভোট সম্পর্কে অবগত করবেন।
তিনি আরও বলেন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার তৎপরতা সব সময় থাকে, তবে নির্বাচনকালীন একটু বেশি হয়। যা সারাদেশে অব্যাহত রয়েছে। যেখানে অবৈধ অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে, সেখানেই অভিযান পরিচালনা করা হবে।
মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক সুলতানা আক্তারের সভাপতিত্বে পুলিশ সুপার, সেনাবাহিনী, বিজিবি, র্যাব, জেলা-উপজেলা প্রশাসন, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাসহ রাজবাড়ী-১ ও রাজবাড়ী-২ আসনের প্রার্থী ও তাদের সমর্থক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় নির্বাচনি আচরণবিধির বিষয়ে উপস্থাপনার পাশাপাশি প্রশাসনিক কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা, প্রার্থী, সাংবাদিকসহ অনেকে মতামত প্রকাশ করেন।
মতামত প্রকাশের সময় তারা নির্বাচনের আগে অযথা কাউকে গ্রেফতার করে আতঙ্ক সৃষ্টি না করার আহ্বান জানান। তবে প্রকৃত অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের দমনে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়া কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচারণা বন্ধ করা, বিগত নির্বাচনে যেসব প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্টরা ফ্যাসিস্টদের সহযোগিতা করেছে তাদের বাদ দিয়ে নতুনদের নিয়ে ভোট গ্রহণ কার্যক্রমের ব্যবস্থার দাবি জানান তারা।
পরে তিনি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কিডস কর্নার, অফিসার্স ক্লাব রাজবাড়ীর ইনডোর প্রকল্পের উদ্বোধন, জেলা প্রশাসকের বাসভবনের মূল ফটক উদ্বোধনসহ বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন করেন।
এর আগে সকালে তিনি গোয়ালন্দে ক্যারাভানের মাধ্যমে গণভোটের প্রচারণা ও উজানচর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার উদ্বোধন করাসহ দুস্থ শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।
রুবেলুর রহমান/এমএন/এএসএম