নেত্রকোনায় ৩২ ভারতীয় গরু জব্দ, আটক ১

জেলা প্রতিনিধি নেত্রকোনা
প্রকাশিত: ০৫:০২ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
থানার সামনে জব্দ করা গরু ও পিকআপ

নেত্রকোনার বারহাট্টা উপজেলায় চোরাচালানের মাধ্যমে আনা ৩২টি ভারতীয় গরুসহ আলমগীর মিয়া (৩৫) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। এসময় এসব গরু পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত ৬টি পিকআপ জব্দ করা হয়েছে।

রোববার (১১ জানুয়ারি) দিনগত মধ্যরাতে উপজেলার নৈহাটী এলাকা থেকে তাকে গরুসহ আটক করা হয়।

আটক আলমগীর সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার শায়েস্তাগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, জেলার বারহাট্টা উপজেলার নৈহাটী বাজারে সপ্তাহে সোমবার গরুর হাট বসে। বিভিন্ন এলাকার কয়েক লাখ গরু এই হাটে বেচাকেনা হয়। পার্শ্ববর্তী জেলা সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে আনা ভারতীয় গরু এই বাজারে এনে বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

রোববার দিনগত মধ্যরাতে গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে বাজারের পাশ থেকে আলমগীরকে ৩২ গরুসহ আটক করা হয়। এসময় গরু পরিবহনে ব্যবহৃত ৬টি পিকআপ জব্দ করা হয়।

বারহাট্টা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শিবিরুল ইসলাম বলেন, আটক আলমগীর ঘটনার বিষয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। পরে এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা হয়েছে।

