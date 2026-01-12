বড় ভাইকে কুপিয়ে হত্যা, ছোট ভাই গ্রেফতার

বড় ভাইকে কুপিয়ে হত্যা, ছোট ভাই গ্রেফতার
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বড় ভাই আবু বক্কর ছিদ্দিককে (৬৬) কুপিয়ে হত্যার দায়ে ছোট ভাই হারুনুর রশিদকে (৫৫) গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) র্যাব-১১ (সিপিসি-৩) নোয়াখালী কার্যালয়ের কোম্পানি কামান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মুহিত কবীর সেরনিয়াবাত বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, রোববার (১১ জানুয়ারি) রাতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আসামি হারুনুর রশিদকে ফেনী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শহী সেলিনা পারভীন সড়কে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে বেগমগঞ্জ থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
গ্রেফতার হারুনুর রশিদ বেগমগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের তুলাচারা গ্রামের মৃত ছেলামত উল্যাহর ছেলে।
মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) সকালে জমি বিরোধকে কেন্দ্র করে বড় ভাই আবু বক্কর ছিদ্দিককে কুপিয়ে জখম করে ছোট ভাই হারুনুর রশিদ। আহত আবু বক্করকে উদ্ধার করে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ওইদিন রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি সেখানে মারা যান। পরে নিহতের স্ত্রী বাদী হয়ে হারুনুর রশিদকের প্রধান আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করেন।
বেগমগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সামছুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, আসামি হারুনুর রশিদকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
