  2. দেশজুড়ে

ভোলা-১

বিএনপি জোটের চূড়ান্ত প্রার্থী পার্থ, মনোনয়ন প্রত্যাহার গোলাম নবীর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি জোটের চূড়ান্ত প্রার্থী পার্থ, মনোনয়ন প্রত্যাহার গোলাম নবীর
ফাইল ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলা-১ (সদর) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী গোলাম নবী আলমগীর তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এর ফলে ওই আসনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য আন্দালিব রহমান পার্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ডা. শামীম রহমানের কাছে নিজের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন জানান জেলা বিএনপির আহ্বায়ক গোলাম নবী আলমগীর। বিকেল ৫টার দিকে রিটার্নিং কর্মকর্তা বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আন্দালিব রহমান পার্থ এর আগে ২০০৮ সালের নির্বাচনে এই আসন থেকে বিএনপি জোটের প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে সংসদে দাঁড়িয়ে তার বলিষ্ঠ বক্তব্য ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর দেশ-বিদেশে তাকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা এনে দেয়। এবারের নির্বাচনেও তাকে ঘিরে জোট নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়, ভোলা-১ আসনে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিলেও যাচাই-বাছাইয়ের জাতীয় পার্টির প্রার্থী আকবর হোসাইন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. র‌ফিজুল হোসেনের প্রার্থীতা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

বর্তমানে এই আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. নজরুল ইসলাম, ইসলামী আন্দোল‌ন বাংলা‌দেশের প্রার্থী মো. ওবায়দুর রহমান, গণঅ‌ধিকার প‌রিষদের প্রার্থী মো. আইনুর রহমান জুয়েল, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এন‌পি‌পি) প্রার্থী মো. মিজানুর রহমান, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের প্রার্থী মো. আশ্রাফ আলী রয়েছেন।

জুয়েল সাহা বিকাশ‌/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।