জয়পুরহাটে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় একজন গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৬:২৩ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় জড়িত অভিযোগে জয়পুরহাটে আনোয়ার হোসেন (৪১) নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-৫।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ১২টার দিকে নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার খরমপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১২টায় র‌্যাবের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেফতার আনোয়ার হোসেন ধামইরহাট উপজেলার খরমপুর গ্রামের মোজাফফর রহমানের ছেলে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সম্প্রতি প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা চলাকালে জয়পুরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০২ নম্বর কক্ষে পরীক্ষার্থী আমির হামজাকে তার নিজ হেফাজতে থাকা মোবাইল ফোনে ক্ষুদে বার্তা (এসএমএস) দেখে উত্তরপত্র পূরণ করতে দেখা যায়। এসময় দায়িত্বে থাকা কক্ষ পরিদর্শক এসএমএসের সঙ্গে পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের মিল লক্ষ্য করে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বরত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের প্রতিনিধি সাকিল আহম্মেদকে জানান। পরে তিনি জয়পুরহাট থানা পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করেন। ওই দিন বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে পরীক্ষার্থী আমির হামজা অসৎ পন্থা অবলম্বনের বিষয়টি স্বীকার করেন। পরে এ ঘটনায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের প্রতিনিধি সাকিল আহম্মেদ বাদী হয়ে জয়পুরহাট থানায় একটি মামলা করেন।

র‌্যাব সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আনোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জয়পুরহাট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

