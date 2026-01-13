নোয়াখালীতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় লাখ টাকা জরিমানা

নোয়াখালীতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় লাখ টাকা জরিমানা
নোয়াখালীর সেনবাগে বিক্রি নিষিদ্ধ ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় পাঁচ ফার্মেসিকে এক লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহসিয়া তাবাসসুমের নেতৃত্বে সেনবাগ পৌর এলাকায় ওই অভিযান চালানো হয়।
অভিযান সূত্রে জানা যায়, এই অভিযানে সেনবাগ হাসপাতালের সামনের মক্কা মেডিকেল হাউজকে ৫০ হাজার টাকা, রাজ্জাক মেডিকেল হলকে ১০ হাজার টাকা, সেনবাগ বাজারের মক্কা ড্রাগ হাউজকে ৩০ হাজার টাকা এবং নিউ মেডিসিন কর্নারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুহসিয়া তাবাসসুম অভিযান ও জরিমানার বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, দীর্ঘদিন রোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। পরে অভিযোগের সত্যতা পেয়ে পাঁচ ফার্মেসিকে এক লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হয়ছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।
